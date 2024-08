ANSI | nominato nuovo CdA per affrontare le sfide emergenti della Sanità Integrativa e migliorare il dialogo istituzionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) - Formello, 6 agosto 2024 – L'assemblea dei soci di- Associazione Nazionalee Welfare - associazione di categoria indipendente rappresentativa dei soggetti operanti nell'ambito, hai nuovi membri del proprio Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2024, giunto alla sua naturale scadenza. Ilorgano amministrativo disarà composto da: •Presidente del Consiglio di Amministrazione: Luciano Dragonetti, attualmente Presidente di Mutua MBA SMS S.C.p.A., consigliere in General Mutua SMS e consulente per fondi sanitari. •Vice Presidente: Massimiliano Alfieri, socio fondatorestessadi cui è stato il primo Presidente. Da oltre 13 anni fa parte dell'ufficio studi, coordinando una audizione alla XII commissioneCamera dei Deputati.