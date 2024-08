Zac Efron rompe il silenzio dopo l’incidente e ricovero in ospedale

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Zacè stato portato income misura "precauzionale". Secondo TMZ, l'attore è stato scoperto dai lavoratori nella piscina di una villa di Ibiza venerdì sera. Pochi dettagli sono stati rivelati sulin sé, ma secondo il rappresentante di, ildell'attore è avvenuto in seguito a quello che è stato definito "un piccolo incidente di nuoto". Quando gli sono stati chiesti ulteriori dettagli, il rappresentante non ha risposto se non ribadendo che la star di Un affare di famiglia è stata portata insolo per precauzione. Come sta Zacin piscina in Spagna Ieriha condiviso un aggiornamento sul suo account Instagram, postando un'immagine di se stesso che si allena al sole e confermando che sta bene e che è tornato a fare la sua normale routine.