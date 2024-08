Vela Pescetto in difficoltà nell’unica regata odierna alle Olimpiadi Azzurra ancora in lizza per la Medal Series nel Kite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tanta attesa e poca azione nella seconda giornata di Openingdelfemminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il vento si è rito infatti troppo leggero per poter effettuare tutte le prove previste, con gli organizzatori che hanno alzato bandiera bianca dopo lo svolgimento di una soladi flotta nella speranza di poter recuperare almeno in parte nei prossimi giorni. Si complica purtroppo la situazione di Maggie, che mette a referto un negativo 14° posto (al momento scarta la squalifica della Race 2) ma resta comunque nella top10 della generale e di conseguenza pienamente in corsa per la qualificazione alla. L’si trova attualmente in ottava posizione assoluta dopo cinque regate di flotta con 32 punti netti, a +6 sull’undicesima piazza della spagnola Gisela Pulido (virtualmente la prima delle escluse dalla fase finale).