Tre Zeta Group Suole artigianali e innovative per l’alta moda

(Di lunedì 5 agosto 2024) TREè uno dei punti di riferimento nella produzione di componenti (, solette e tacchi) per la struttura della calzatura di lusso. E punta a crescere ancora per diventare l’one-stop-shop per chi deve produrre scarpe anche grazie al basket bond messo a disposizione da Unicredit per 10 milioni di euro. Oggi il Gruppo, che ha la sede centrale a San Miniato (Pisa) e che conta su un organico giovane – l’età media è 32 anni – e fortemente motivato di circa 600 persone, è in grado di produrre oltre 8 milioni di paia di componenti per la struttura della scarpa.