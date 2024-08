Tragedia in montagna crollo improvviso travolge alpinisti | il bilancio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 agosto 2024)in: il– Brutto incidente in: numerose persone sono state travolte daldi un seracco, formazioni tipiche dei ghiacciai a forma di torre. L’episodio è avvenuto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, lungo la via normale dei Trois Mont-Blanc. Di seguito tutti i dettagli. ( dopo le foto) Leggi anche: Ha il tumore e si sente male ma finisce di gareggiare lo stesso: una forza incredibile (VIDEO) Leggi anche: Orrore in spiaggia: una morte terribile, bagnante assalito all’sul Montebianco,Dramma in quota sul versante francese del massiccio del Monte Bianco nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 5 agosto 2024. Ilè di un morto e quattro feriti.