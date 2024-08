Torneo open di seconda categoria maschile e femminile Trofeo Banca Tema in laguna | una sfida con cento tennisti iscritti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Torna il grande tennis in. Oggi prenderà il via il settimo "", nonché sessantatreesima edizione del "Città di Orbetello",didi tennis con montepremi da 2500 euro, che si disputerà sui campi del Ct Orbetello. Appuntamento ormai storico della stagione sportiva estiva nella Costa d’Argento, che vede attualmentecirca 100 atleti provenienti da tutta Italia. Lo scorso anno furono Pietro Cortecci e Asia Basiletti i vincitori. La possibilità dirsi sui campi in terra rossa adiacenti laoffre aianche una splendida opportunità di passare qualche giorno di vacanza nel territorio, a conferma dell’importanza che lo sport può avere nella promozione turistica. Il padel e il calcetto completano l’offerta sportiva del sodaliziore.