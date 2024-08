Tennis gli italiani in campo questa settimana dopo le Olimpiadi Ci sono Sinner e Cobolli tra le donne solo Cocciaretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Com’è noto, ilnon finisce semplicemente mai. E allora,il torneo olimpico a Parigi 2024, con il Roland Garros trasformato nella sua versione a cinque cerchi, ecco che si riparte subito direzione Montreal e Toronto, per il Masters 1000 maschile e il WTA 1000 che ogni anno si scambiano la sede per una tradizione ormai costante. Ovviamente, in chiave Italia, non saranno subito della partita i medagliati della capitale francese, con Lorenzo Musetti che tornerà direttamente a Cincinnati (come Alcaraz e Djokovic) e Jasmine Paolini che farà lo stesso, assieme evidentemente a Sara Errani. Chi, invece, ha lasciato prima il torneo a cinque cerchi o non lo ha disputato, per varie ragioni, ha già preso la direzione del Canada. Non c’è nemmeno Matteo Berrettini, del quale nonchiarissimi i piani pre-US Open.