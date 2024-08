Tennis Errani e Paolini Parigi 2024 | Eravamo tese poi ci siamo divertite

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 5 agosto 2024)5 ago. (askanews) -«C’era un po’ di tensione, non riuscivamo a togliercela di dosso. Finito il primo set abbiamo cercato di dirci che dovevamo godercela un pochino, rilassarci e divertirci anche perché era fondamentale riuscire a trovare un po’ il divertimento anche nel gioco e abbiamo fatto anche due o tre sorrisi, da lì cisicuramente sciolti e abbiamo iniziato a giocare molto meglio». Leggi anche › Italia delda sogno.sono in finale alle Olimpiadi, primo oro per l’Italia