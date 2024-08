’Stati d’arte’ tra Marco Polo e innovazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) SPELLO – E’ stata inaugurata sabato sera a rinnovata e rifunzionalizzata”, “Stati d’Arte” 2024, kermesse internazionale d’Arte Contemporanea, curata dall’Associazione La Casa degli Artisti e giunta all’ottava edizione. In mostra le opere di settanta artisti dal tratto innovativo, pur senza escludere richiami alla tradizione. Tanti gli interventi installativi capaci di stupire lo spettatore portandolo all’interno dell’opera stessa. "Non una mostra, ma un’esperienza estetica - così è stata definita la mostra dal suo direttore artistico Andrea Baffoni – un viaggio nelle stanze dell’immaginazione. Non siamo alla ricerca di artisti dal curriculum consolidato, ma creativi protesi alla ricerca di uno spazio di evasione che possa aiutarci a contrastare la barbarie di una società ingrigita dal pessimismo e impaurita dagli scenari catastrofisti".