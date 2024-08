Si sblocca il mercato del Psg | doppio colpo da 110 milioni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024) Primi colpi importanti di calciodel Paris Saint-Germain: è tutto pronto per unda 110, e Osimhen? La questione Osimhen continua a tenere banco in casa azzurra. Il Napoli non è ancora riuscito a cederlo quando manca meno di un mese alla fine della sessione estiva. Un vero problema per Antonio Conte, che ad una settimana dall’inizio del campionato non sa ancora chi sarà il suo centravanti. Romelu Lukaku attende notizie mentre si trova a Londra ad allenarsi da solo. Ha rifiutato l’Aston Villa perché ha dato la sua parola a Conte ma non potrà dire no all’infinito, anche perché il Chelsea vuole liberarsene il prima possibile. I problemi per il Napoli aumentano per due motivi.