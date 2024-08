Sanità da Consulcesi aggiornamento smart da fare sotto l' ombrellone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - Oltre il 70% dei professionisti sanitari si dedica alla propria formazione obbligatoria durante il tempo libero: pur se compresa nei doveri professionali, infatti, difficilmente si riesce ad effettuarla durante l'orario di lavoro. Nonostante questo, l'continuo non deve essere un sacrificio e le vacanze estive possono rivelarsi un periodo molto utile per portare a termine i 50 crediti Ecm del 2024. Per questo motivo,Club consiglia 5 eBook formativi del suo catalogo, scaricabili e di facile consultazione, che porteranno i professionisti sanitari a raggiungere i propri crediti senza dover rinunciare al riposo estivo.