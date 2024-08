Ricerca diabetologo Del Prato nuovo presidente Fondazione Menarini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 ago. (Adnkronos Salute) - Stefano Delè ildella. "Con la sua autorevolezza ed esperienza, contribuirà nella missione di promozione e diffusione del sapere medico-scientifico in tutto il mondo", sottolineain una nota. Punto di riferimento mondiale nella lotta contro il diabete, con una vita al servizio della comunità scientifica, Stefano Delvanta una carriera di successi. I suoi studi incentrati sulla fisiopatologia e sulladi terapie innovative per la cura del diabete di tipo 2 e dell'insulino-resistenza gli sono valsi la carica di chairman dellaeuropea per lo studio del diabete (Efsd) e didi numerose società e associazioni internazionali, tra cui l'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd) e la Società italiana di diabetologia.