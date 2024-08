Pnrr Bruxelles paga a Roma la 5a rata Meloni certifica l’ovvio | Siamo il paese che ha ricevuto e chiesto ndr di più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Come previsto la Commissione Ue ha erogato all’Italia gli undici miliardi di euro della quinta tranche del. I soldi serviranno per finanziari l’attuazione di 14 riforme e 22 investimenti, in settori quali il diritto della concorrenza, gli appalti pubblici, la gestione dei rifiuti e dell’acqua, la giustizia, il quadro di revisione della spesa e l’istruzione. L’erogazione fa seguito al via libera alla richiesta della quinta tranche arrivato dalla Commissione Ue il 2 luglio scorso. Nelle precedenti 4 rate l’Italia avevacomplessivi 67 miliardi. La presidente del Consiglioquando afferma che l’Italia ” è al primo posto in Ue per importo complessivo”.infatti di gran lunga ilche hapiù fondi a, quasi 200 miliardi sui 750 complessivamente a disposizione.