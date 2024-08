Parigi 2024 tuffi | Jodoin di Maria in finale nella piattaforma 10 metri femminile eliminata Biginelli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sarahdicentra la qualificazione in10dialle Olimpiadi di. La classe 2000 nativa di Montreal ha chiuso le semifinali al decimo posto con 294.85 punti, con oltre 16 lunghezze di margine sul 13esimo posto. Primaolimpica della carriera per l’azzurra, che a Tokyo aveva chiuso al 14esimo posto, e ora cercherà di ottenere un piazzamento di prestigio tra le prime 10. Nulla da fare invece per Maia, che ha concluso al 18esimo e ultimo posto con 240.80 punti, peggiorando i 277 punti della mattinata che però non le sarebbero comunque valsi un posto tra le prime 12. Primo posto in semiper la cinese Quan Hongchan con 421.05, 18 punti in più della connazionale Chen Yuxi.