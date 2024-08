Omicidio di Sharon sigilli a un garage di via Castegnate | qualcuno dormiva lì dentro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Terno d’Isola. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo lunedì mattina hanno messo ia undi un palazzo al civico 29 di via, a una trentina di metri da dove una settimana fa è stata uccisa con tre coltellate alla schiena e una al pettoVerzeni. Sarebbe stato lo stesso proprietario del box a segnalare di nuovo agli inquirenti che, già da mesi, se ne era appropriato e lo utilizzava come deposito di droga e merce rubata, oltre che come dormitorio. Dopo il sequestro sarà analizzato dagli uomini del Ris di Parma, che nelle prossime ore arriveranno a Terno anche per passare al setaccio l’abitazione al primo piano di via Merelli 28 E dove la 33enne viveva con il compagno Sergio Ruocco.