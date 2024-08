Nuoto il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024 | Italia sesta con due ori e cinque podi Usa in vetta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Calato il sipario sulle gare delin corsie a questa edizionedi. Nella Defense Arena, lo spettacolo non è mancato e dal 27 luglio a 4 agosto c’è stato un livello agonistico piuttosto alto. Facendo un bilancio di quanto ottenuto dai singoli Paesi, si può notare come gli Stati Uniti siano stati a sre in termini di medaglie d’oro conquistate e di. Allo stesso modo, i padroni della Francia abbiano giovato dell’eccezionale livello espresso da loro asso Leon Marchand, visti i suoi 4 ori personali nei 200 e 400 misti, 200 farfalla e nei 200 rana. Un poker dorato che con questa successione non si era mai visto. Per quanto concerne l’, gli azzurri hanno ottenutimedaglie, una in meno rispetto a Tokyo, ma con due ori, cosa che in Giappone non era accaduto.