Mercato Bologna Fc | Logan Costa e Sutalo in cima alla lista di Sartori

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il triangolare di Bolzano, oltre ad accendere un campanello d’rme per l’imbarcata presa col Bochum, una cosa l’ha dimostrata plasticamente: basta mettere un centrale esperto al centro della difesa, l’ultimo arrivato Erlic (che ha debuttato nell’1-0 col Sudtirol, andando perfino in gol) e i conti cominciano a tornare. A maggior ragione Italiano adesso confida che gli venga consegnato in tempi rapidi il cosiddetto sostituto di Calafiori. Mats Hummels (35), dopo due settimane nel pensatoio, non può continuare a tenere ilin ambasce: una risposta definitiva è attesa ora o mai più. Nel frattempo da giornie Di Vaio dragano la pista(23), centrale capoverdiano che gioca in quel Tolosa che ha appena ceduto Dallinga al club rossoblù. Su di lui ci sono anche West Ham e Newcastle e considerando la liquidità facile degli inglesi non è una concorrenza da poco.