LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | iniziano le qualificazioni del quartetto attesa che sale per gli azzurri

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Si scompongono i tedeschi che perdono il terzo elemento a un giro e mezzo dalla fine (il tempo viene preso sul terzo arrivato). Germania seconda con 3’50?083. 17.40 Sono sul filo a metà gara teutonici e fiamminghi, con sempre un leggero vantaggio per i belgi. 17.39 Dopo il primo chilometro 0.290 di ritardo per i tedeschi, che sono però in rimonta sui belgi. 17.38 Tocca alla Germania partire per i propri 4000 metri. Italia che sarà la decima e ultima nazione ad effettuare la propria prova, difendendo l’oro olimpico. 17.36 Il primo riferimento dei belgi è di 3’47?232. Un tempo di assoluto rispetto, anche se il record del mondo, realizzato dall’Italia nella finale di Tokyo, è oltre cinque secondi più basso. 17.35 Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni.