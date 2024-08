Lago di Vagli-Campocatino le foto della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lucca, 5 agosto 2024 – Nel suggestivo scenarioGarfagnana, ha preso il via la quindicesima edizionegaraMemorial Dott. Umberto Poggi e Memorial Annibale Giovannini. Questo evento, ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di podismo, è organizzato dal GS Orecchiella Grafagnana e sostenuto dai ComuniGarfagnana, confermando ancora una volta la passione e l'impegno di questa comunità per lo sport e la natura. La competizione, lunga 10 km, offre un percorso mozzafiato che incanta sia i partecipanti che gli spettatori. La gara inizia nel cuore del centro storico didi Sotto, un borgo che conserva intatta la sua antica bellezza. Da qui, i podisti si lanciano in un'avventura che li porta a compiere il giro deldi, attraversare il suggestivo ponte a funi sospeso, e immergersi nel verde del bio-parco.