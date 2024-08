Juventus l’infortunio di Scamacca cambia i piani dell’Atalanta per Koopmeiners? Giuntoli resta fiducioso|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 agosto 2024) 2024-08-05 16:12:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’imprevisto era dietro l’angolo e Juve e Atalanta si sono accorte che era più vicino di quanto immaginato. Il mercato è pure questo: è rispondere alle esigenze che si creano in un istante, quanto impiegato da Gianlucaper dare l’addio alla sua stagione. Ginocchio ko, tutto rimescolato, ogni situazione di nuovo in bilico. E per la Dea adesso una macro-riflessione da fare sul futuro: come si può ovviare a questo problema? Il mercato dell’attacco a Zingonia sarà pur partito, ma neanche sullo sfondo c’è il desiderio di Teundi lasciare i nerazzurri e di approdare alla. Dove lo attendono tutti, e più di tutti lo aspetta Thiago Motta.