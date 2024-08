I padroni della festa Tanti turisti e stranieri hanno seguito curiosi lo spettacolo sul molo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) La grandesi è aperta con un inatteso diluvio spazza calura, auspicato con trepidazione da giorni, ma apparentemente arrivato nel momento meno adattogiornata. Quello che ha anticipato di pochissimi minuti l’entrata in acqua dei beniamini, incitati a gran voce da migliaia di spettatori. Ma è stato davvero un attimo bagnato dalla pioggia che non è riuscito per nulla a intimidire, raffreddare gli entusiasmi e spegnere il fuoco del tifo. Iniziato ben prima del campo di gara con le prime "scintille" che si sono accese in via Veneto tra blocchi stradali improvvisati e qualche parola colorita scandita nei confronti dei rivali. Niente di grave e tutto nella norma del Palio.