Fiorentina batte Grosseto 7-2 | tabellino e chi ha segnato i gol

(Di lunedì 5 agosto 2024) Vittoria per 7-2 dellaallo stadio Zecchini didove questa sera ha affrontato in amichevole i padroni di casa. Mattatore della serata Kouame autore di tre reti e due pali, con le altre reti dei gigliati che sono state siglate da Pongracic, Kayode, Colpani e Rubino. Per ilinvece hannoBoiga e Senigagliesi. Il tecnico Raffaele Palladino ha fatto esordire in maglia viola dal 1? Andrea Colpani, schierato sulla trequarti insieme a Brekalo a supporto dell’unica punta Kouame, con in porta Christensen, una difesa a tre con Martinez Quarta, Pongracic e Baroncelli, esterni Kayode a destra e Fortini a sinistra, e la coppia di centrocampisti centrali Bianco ed Infantino. Nel secondo tempo spazio fra gli altri anche per Beltran, ed i giovani Caprini, Rubino e Harder.