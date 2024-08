É la serata della Budriesi Band

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il palcoscenico, lo stand gastronomico e le continue richieste di bis per gli spettacoli e per i piatti in tavola. Anche stasera, infatti, ‘Agosto con noi’ , in programma in viale 2 Giugno, a Ozzano, presenta un ricco programma di artisti e di sapori. Presentati da Umberto Conti, direttrice artisticamanifestazione, si esibiscono la bravissima Silvia Parma, ‘Giuliano dei Notturni’, ‘Fratelli e Margherita ‘ e Alessio Creatura. Via libera, poi, alla fisarmonica di Massimoe a Pier Luigi Bondioli. Spettacolo garantito come le squisitezze in tavola preparate con cura da un gruppo di volonterose signore: primi piatti, ranocchi, crescentine, salumi e ottimo vino.