È il festival che promuove la cultura dell' ambiente attraverso il linguaggio della musica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Trapani, 5 ago. (askanews) – Green Valley Pop Fest da record, per la prima edizione a Trapani, ilregistra 10.000 presenze. Sul palcoa Green Arena si sono alternati artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Irama, Tony Effe, Ernia, Sophie And The Giants, Hugel, Il Pagante, Merk & Kremont, Michelangelo, Simonterizzo, Petit, Sarah Toscano, Leo Gassman, Elmatadormc7, Axell, Berna, Cioffi, DoDoJ, Iveza e Kamelia. Ilchelail, dopo le prime due edizioni di successo a Sciacca (AG), è approdato per la sua terza edizione per la prima volta a Trapani, portando con sé un’importante fetta di pubblico arrivata da tutta la regione con una significativa ricaduta economica sul territorio.