Cammaroto parla del mercato del Napoli tra entrate ed uscite

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ildel: di seguito il pezzo di Emanueletratto dal sito www.magazine.com. “Aspettando una svolta sul caso Osimhen, arrivano importanti aggiornamenti sul fronte delle cessioni in casa. L’Atalanta perde Scamacca per la rottura del crociato e si lancia subito alla ricerca del sostituto dell’attaccante della Nazionale, che ha praticamente chiuso la stagione prima di iniziarla”. L’idea di Gasperini, pensando al ‘Cholito’ I bergamaschi pensano di spostare Zaniolo in mezzo ma nel frattempo hanno individuato gli obiettivi e già nelle prossime ore faranno un tentativo per Giovanni Simeone del. Il “Cholito” è da tempo in uscita, c’era stato l’interessamento della Lazio che non è mai decollato e adesso spuntano gli orobici. Atalanta forte su Simeone che è un pallino di Gasperini, l’operazione potrebbe decollare in tempi stretti.