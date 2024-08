Borsa | Europa future Usa e dollaro a picco tengono i bond

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Prosegue il lunedì nero delle Borse mondiali in attesa dell'apertura di Wall Street, che ilasciano presagire drammatica. L'indice Stoxx 600 arretra del 3,2%, in quella che si sta prospettando come la peggior seduta per i listini del Vecchio Continente degli ultimi due anni. Milano cede il 3,7%, seguita da Madrid (-3,3%), Parigi (-3,3%), Londra (-2,9%) e Francoforte (-2,7%) mentre isul Nasdaq perdono il 5,6% e quelli sull'S&P 500 il 4,1%. I timori di una recessione americana, il rischio di una bolla tech e il crollo delladi Tokyo, travolta dal rialzo dello yen, spaventano gli investitori scatenando una gigantesca fuga dal rischio mentre la corsa della valuta giapponese sta costringendo molti a chiudere le posizioni di carry trade.