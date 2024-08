Bonus asilo nido commercialisti come funziona la misura ed entro quando fare le richiesta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 5 agosto 2024) Prende ufficialmente il via il2024, lamessa in campo dalla Cassa Dottoriche permette di ottenere un contributo pari a 1.000 euro per coprire le spese di iscrizione dei bambini alle scuole dell’infanzia e agli asili. L’agevolazione è riservata airegolarmente iscritti alla CDC, che devono inviare laper ottenere il contributoe non oltre il 31 ottobre 2024 per le spese che hanno sostenuto nel periodo compreso tra il 1° settembre 2023 ed il 31 luglio 2024. Ilspetta ai genitori che, nel periodo d’imposta 2023, abbiano conseguito un reddito inferiore a 35.000 euro. L’istanza per accedere alladeve essere inoltrata attraverso il servizio DAS accessibile attraverso il sito della Cassa.