Ascoli Ipotesi Turla come nuovo presidente

(Di lunedì 5 agosto 2024) È partita la nevralgica campagna volta a reperire gli sponsor necessari per affrontare la prossima stagione. Missione che mira a cercare di evitare il rischio di andare incontro al secondo fallimento della storia dell’Calcio. Sotto questo profilo saranno giorni particolarmente caldi quelli che apriranno questa settimana. Nelle ultime ore è emersa la possibilità di trovare un accordo con Danilo, partner del club nel corso dell’ultimo campionato e da mesi molto vicino al patron Massimo Pulcinelli. Secondo le idee degli attuali vertici societari potrebbe essere l’amministratore unico dell’omonima impresa di costruzioni a poter essere investito della carica di. L’incontro tra l’imprenditore romano eè previsto per la giornata di domani, ma su questarisultano già essere in molti i tifosi pronti a storcere il naso.