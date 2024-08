Umbria lenta | la via di Francesco verso sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Perugia, 4 agosto 2024 – Assisi fa da arrivo e da partenza per un fitto reticolato di vie e sentieri, perfettamente curati, che si immergono nel verde dell’. Nella via didel sud, dalla Rocca di Assisi si arriva direttamente a Roma attrail Subasio e tutti quei luoghi tanto cari al Santo di Assisi. Si tratta di un turismo lento, che fa lasciare a casa la routine e la frenesia della vita quotidiana, all’insegna di un’esperienza immersiva unica. Scendendo a sudRoma si incontrano una serie di borghi da cartolina dove spicca Trevi. In questo caso, come è tradizione per questo genere di esperienze, per conoscere il territorio è necessario approfondire anche la conoscenza delle eccellenze. Come dimenticare, dunque, l’olio e la celebre fascia olivata. La prosecuzionesud continua quindi con il sentiero dei Protomartiri francescani.