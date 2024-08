Satriano decisione in corso | per l’Inter una sola via

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Martinal Brest, tutto già definito con. Ma, come riportato pochi giorni fa, il ragazzo prende tempo.ancora in, ma per i nerazzurri c’è un solo possibile finale.– Dopo aver conquistato una storica promozione in UEFA Champions League da protagonista e giocando titolare con il Brest, Martinpuò avere l’occasione di tornare a giocare per il club bretone. Il tutto a titolo definitivo, dopo una serie di prestiti. Come ben sappiamo, la trattativa è ormai conclusa tra i francesi e, che hanno accettato un’offerta da circa 8 milioni di euro. A bloccare tutto, però, è lo stesso giocatore che ha preso tempo per comunicare la sua. Il tutto, in attesa di capire se possano esserci altre possibilità di mercato.