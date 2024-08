Parigi 2024 volley femminile | Italia travolge Turchia 3-0 ai quarti da imbattuta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo la squadra maschile, anche l‘archivia la fase a gironi con tre vittorie su tre e avanza aidi finale da. Travolta anche lacon un solidissimo 3-0 (25-14, 25-16, 25-21), un successo che vale quantomeno la testa di serie numero 2 nel tabellone della fase a eliminazione diretta (bisognerà attendere Brasile-Polonia per conoscere la posizione esatta delle ragazze di Velasco). Una partenza fantastica per le azzurre, che costringono Santarelli al primo time-out sul 7-2 dopo il muro di Sylla su Vargas. Poi i due ace consecutivi di Fahr valgono il +7 (10-3). Ma le azzurre non si accontentano e con un super turno di servizio di Orro salutano definitivamente le avversarie sino al 15-4.