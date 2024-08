Parigi 2024 9 - Grazie Marcell Jacobs

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 4 agosto 2024) C'è sconfitta e sconfitta. Quella di LamontJr, da questa sera ufficialmente ex campione olimpico dei cento metri, riempie d'orgoglio perché colma di tutto quello che ci ha fatto innamorare di questo ragazzone dai muscoli velocissimi e fragili. E' arrivato quinto nella sua finale. Battuto anche se autore di un 9''85 solo di un soffio superiore al 9''80 che lo aveva laureato a Tokyo e che a, va detto, sarebbe bastato giusto per il bronzo avendo corso Lyles e Tjhompson in 9''79 e Kerley in 9''81. Insomma, non c'è davvero spazio per dire nulla se non un enorme ed eterno "" all'uomo che ha reso normalità la presenza di un azzurro tra gli sprinter di una finale olimpica e che fino ai 70 metri ha anche fatto sperare in un miracolo. Semmai c'è da tenere il fiato sospeso per il dolore che lo ha costretto a fasciarsi la coscia destra dopo l'arrivo.