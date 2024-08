Pallanuoto Carlo Silipo | Purtroppo non possiamo rigiocare con la Francia attendiamo la loro partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) La Nazionale italiana difemminile rischia di rimanere fuori dai quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi. Le azzurre dovevano marcare almeno un punto nell’ultimadei gironi contro la Spagna e invece sono uscite sconfitte per 13-11. Ora il destino della squadra italiana resta appeso ad un filo: bisognerà sperare che la Grecia non batta ladi sette o più gol. Il rischio di un biscotto è veramente molto alto. Le parole del commissario tecnico azzurro: ‘’Abbiamo giocato una buona, soprattutto nei primi due tempi. Poi é cambiato l’arbitraggio, è diventato molto fiscale. Abbiamo provato ad adattarci, ma la Spagna ha preso il sopravvento. Ci serviva un punto, le ragazze hanno giocato con determinazione, non posso rimproverarenulla.