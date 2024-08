Orbetello e il disastro dei pesci morti La causa? L’immissione in laguna di tonnellate di fertilizzanti e acque di scarico Ecco perché è colpa del caldo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) L’aumento della temperatura dell’acqua è solo una delle cause che trascinato ladi, in provincia di Grosseto, in piena emergenza, con migliaia di anguille, orate e spigole ritrovate morte ogni giorno (già raccolti 700 quintali) e ingenti perdite per aziende ittiche e settore turistico. Uno dei fattori principali e scatenanti, però, è l’enorme accumulo di nutrienti nella, che porta a una crescita incontrollata delle alghe. Da qui parte una catena di fenomeni naturali che ha come effetto più evidente la moria dia cui si sta assistendo.