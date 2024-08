Notturna di San Jacopo le foto e la classifica della nona edizione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Pistoia, 4 agosto 2024 – Ladi Sansi è confermata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati di podismo, con una gara competitiva di 9 km che ha animato il centro storico di Pistoia. Qui LAOrganizzata dal Gruppo Podistico CAI di Pistoia con il patrocinio del Comune e sotto l'egidaUISP, la competizione ha mostrato ancora una volta quanto sia radicato e sentito l'amore per la corsa in questa città. Quest'anno ladi Sanha subito uno slittamento rispetto alla tradizionale data di luglio, solitamente coincidente con la festa del santo patrono. Le motivazioni sono state legate alla disponibilitàpiazza centrale, che ha permesso la realizzazione dell'evento solo in un caldo e umido agosto.