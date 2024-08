Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 4 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete La missione della vostra vita è quella di lavorare anche quando altri riposano. Però è grande il risultato raggiunto, conviene senz'altro insistere. Anche la prossima settimana. Oggi siete magnificamente sostenuti dalla Luna nuova in Leone, trigono perfetto che fa scattare anche la fortuna "pura". Cambiamenti creativi, nella professione e nella vita di coppia, renderanno la vostra vita più eccitante, interessante, viva. Fate bene a bollire in amore, non è proprio niente male sesso di sera. Torod', un attimo di nostalgia al ricordo dell'omonimo film con Ave Ninchi e Aldo Fabrizi, esperienza che potete ripetere anche voi scegliendo come meta della vacanza un posto di mare.