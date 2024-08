La Giunta perde un pezzo L’assessore Anselmi ha lasciato l’incarico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Anche con l’afa d’agosto è la politica a tener banco a Como dove il sindaco Alessandro Rapinese ha perso, a sorpresa, uno dei componenti più esperti della suaNicolettache fino all’altro giorno ricopriva le deleghe al Personale e a Tempi e orari della Città. Il suo passo indietro è dovuto a "motivi personali", ma a quanto sembra non vi sarebbero dissapori con il sindaco e il resto della. Alla lettera protocollata come prevede la normativa seguirà nei prossimi giorni una relazione dettagliata sulla situazione e le pratiche aperte, niente di straordinario per l’ormai ex-assessore che ha lavorato una vita intera nella pubblica amministrazione ricoprendo incarichi di primo piano a Cantù.