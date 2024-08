Il finale di Maze Runner La rivelazione spiegato

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 4 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Thomas e i suoi amici salvano Minho e trovano rifugio dal virus Flare: The Death Cure conclude le vicende dei personaggi principali, con Thomas e i suoi amici che salvano Minho dalla WCKD e trovano un rifugio lontano dal virus Flare. Ilrivela che Thomas fugge con una fiala della cura per il virus, ma diventa un simbolo più che un elemento cruciale, poiché molti sopravvissuti sono già immuni e nessuno è in grado di raccogliere la cura. Modifiche ale note ottimistiche di Newt Il regista Wes Ball ha apportato modifiche significative al, tra cui una nota più ottimistica di Newt e l’eliminazione dell’epilogo dal romanzo originale, con l’obiettivo di chiudere definitivamente la trilogia cinematografica e risolvere le questioni in sospeso.