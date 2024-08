Ginnastica artistica Simone Biles ci sarà a Los Angeles 2028? Difficile ma mai dire mai

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)continua nella sua sensazionale epopea. La fuoriclasse statunitense, dopo aver riscritto i libri dei record della, ha incantato (e sta incantando) anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. I suoi numeri fanno spavento con 10 medaglie olimpiche complessive, 7 delle quali del metallo più pregiato. Nella serata di ieri, per esempio, la 27enne di Columbus, Ohio, ha conquistato la sua terza medaglia d’oro parigina, dominando la finale di specialità al volteggio. Un ennesimo trionfo che spedisce di diritto la statunitense nel gotha dello sport internazionale, non solo della. Una sola cosa non potrà sconfiggere la dominatrice di questa disciplina: “padre tempo”.