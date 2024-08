Funerali di Sharon in lacrime il padre del compagno | Stavano pensando di avere un figlio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Bottanuco. “Gli avevo chiesto di farmi diventare nonno e so che ci, invece è andata così”. Non si dà pace Mario Ruocco all’uscita dal cimitero di Bottanuco dopo l’ultimo saluto aVerzeni, la compagna di suoSergio, uccisa a coltellate nella notte tra lunedì e martedì a Terno d’Isola. Sabato è stato il giorno dell’ultimo saluto alla 33enne che lavorava al Vanilla, un bar pasticceria di Brembate. Nella chiesa di San Vittore a Bottanuco don Corrado Capitanio ha celebrato il funerale e nell’omelia ha chiesto di “pregare anche per le forze dell’ordine che stanno indagando per la ricerca della verità su quello che è successo, perché è un desiderio di tutti”.