Fosso ostruito alla Briglia | i lavori Una videoispezione prima di pulirlo

(Di domenica 4 agosto 2024) Sono iniziati, con le operazioni di video ispezione, idi ripulitura deltombato de Laa partire da via 25 Aprile e lungo tutta via Ciampi. "Si tratta di un intervento urgente, indispensabile per garantire la salvaguardia della sicurezza sulla strada e sull’area della frazione – sottolinea la sindaca di vaiano, Francesca Vivarelli –. Isi sono resi necessari a seguito di un cedimento sulla sede stradale all’altezza di via 25 Aprile, causato dall’ostruzione della sezione delche è già stata verificata dai sopralluoghi dei tecnici del Comune con l’ingegnere idraulico incaricato dall’amministrazione", afferma ancora lacittadina vaianese che, insieme all’assessore alle manutenzioni Enzo Polidori, sta seguendo le fasi dell’intervento.