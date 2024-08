Fiorentina-Montpellier oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodiprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. Quarto test internazionale consecutivo per i viola, che dopo due pareggi e una sconfitta contro Bolton, Hull City e Preston sfidano ora la formazione francese che milita in Ligue 1. I ragazzi di Palladino vogliono tornare al successo, utile per il morale e per la preparazione, a due settimane dall’esordio in campionato. SEGUI IL LIVE, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 19.00 di domenica 4 agosto, e sarà visibile in direttaper gli abbonati su DAZN. Sportface.it seguirà l’evento con diretta testuale, la cronaca aggiornata e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.