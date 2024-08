Elettori del Pd e 5Stelle restii a Renzi e Calenda | il futuro del campo largo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 4 agosto 2024) Articolo pubblicato domenica 04 Agosto 2024, 20:08 In un editoriale su Repubblica, il direttore di Noto Sondaggi Antonio Noto ha analizzato la possibilità di formare un Nuovo Fronte Popolare Italiano (NFPI) sull’esempio francese, in merito ad un’alleanza tra i partiti di centrosinistra come Pd, M5S, Avs, e altre realtà di opposizione come +Europa, Azione e Italia Viva, con l’obiettivo di sconfiggere il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Di L'articolodel Pd e: ildelproviene da Il Difforme.