Cinema negli Stati Uniti un nuovo sciopero degli attori | nel mirino le aziende videogiochi

(Di domenica 4 agosto 2024) I lavoratori del settoretografico scioperano ancora. Unche giunge a distanza di un anno dall’ampio strike che aveva paralizzato Hollywood per 118 giorni. Attualmente, Sag-Aftra (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), il sindacato che rappresenta circa 170.000 professionisti del mondo dei media e dello spettacolo, è in agitazione contro le principalidi. Dopo quasi due anni di tentativi falliti per rinegoziare l’Interactive Media Agreement, un contratto relativo al doppiaggio e alla motion capture nel settore videoludico e scaduto nel novembre 2022, i lavoratori manifestano il loro dissenso. Essi contestano l’uso improprio dell’intelligenza artificiale che danneggia i dirittiinterpreti.in USA Fran Drescher, presidente SAG-AFTRA ha dichiarato: “Basta così.