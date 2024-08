A che ora Alice D’Amato oggi nella finale alle parallele asimmetriche | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)domenica 4 agosto (ore 15.40)disputerà ladi specialitàparlenell’ambito delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’azzurra tornerà in pedana alla Bercy Arena dopo aver conquistato la medaglia d’argentogara a squadre insiemecompagne ed essersi fermata ad appena un decimo dal bronzo nel concorso generale individuale. La fuoriclasse genovese ha tutte le carte in regola per cercare il colpaccio nell’attrezzo su cui si è laureata Campionessa d’Europa negli ultimi due anni.ha staccato il biglietto per lacon il sesto accredito (14.666), maall-around si è spinta fino a 14.800 e ha dimostrato di poter lottare per un risultato di spessore anche nell’atto conclusivo al singolo attrezzo.