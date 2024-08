Wolfmother domenica 4 agosto al Festival di Majano

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 3 agosto 2024) I, stoner rock band australiana attiva da oltre vent’anni nel panorama mondiale, il cui sound è stato accostato a più riprese a miti rock come Led Zeppelin e Black Sabbath, tornano a grande richiesta in Italia per una data ad alto contenuto di rock’n’roll: l’appuntamento è per domani,4 agosto alla 64° edizione del Festival di. Ad aprire la serata ci sarà la rock band udinese Broken Wings. I biglietti per il concerto, organizzato da Pro, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG sono in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto domani dalle 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto previsto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.pro.it e www.azalea.it .