Volley femminile la Repubblica Dominicana surclassa l’Olanda alle Olimpiadi Europee eliminate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Lavince controe tiene vive le speranze di qualificarsi ai quarti di finale delle2024 di. Le caraibiche vincono in rimonta dopo aver perso il primo set con il punteggio di 3-1 (22-25 25-21 25-17 28-26), condannando così le neerlandesi all’eliminazione. Per le dominicane invece ci sarà da aspettare il completamento delle altre partite per sapere se riusciranno ad entrare tra le migliori terze classificate. Grande equilibrio in tutto il primo set, rotto da un break di quattro punti consecutivi delle olandesi dal 19-19, che di fatto consegna il primo set. Olandesi che partono con il piede schiacciato sull’acceleratore anche nel secondo parziale, ma qualcosa si inceppa dal 15-12. Dominicane che si svegliano improvvisamente, agganciano sul sedici pari e non si voltano più indietro, pareggiando i conti.