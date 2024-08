Squid Game svelata la data di uscita della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 3 agosto 2024) Il portale Netflix ha finalmente annunciato l’di, l’amatissima serie tv coreana. Circa due anni fa, subito dopo il successo ottenuto, il regista aveva pre-annunciato che ci sarebbe stato un seguito. Non a caso infatti, durante le scene finaliprima, si lasciava presagire già una possibileparte. Ma sono così passati ben 2 anni e nessuna novità in merito. I fan hanno acclamato a gran voce ladie adesso sono stati accontentati: ladisarà destinata al 26 dicembre 2024. Ma non è finita qui. Un’altra grande novità è stata già preannunciata. Ovvero che l’anno successivo, 2025, ci sarà anche una terzadi, questa volta però la conclusiva.