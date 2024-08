Sindrome di Brugada il cuore si ferma | ecco il test per prevedere la morte improvvisa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ladiè silenziosa, asintomatica, letale. Nella maggior parte dei casi si impara a conoscere quando ormai è troppo tardi. Ogni anno nel mondo 20 milioni di persone nel mondo (50 mila in Italia) muoionomente e si stima che almeno nel 25% dei casi la causa sia proprio ladi, malattia genetica che colpisce il. I responsabili sono gli autoanticorpi che, prodotti inopportunamente, bloccano il funzionamento di canali responsabili di funzioni vitali per le cellule, in particolare per il ritmo cardiaco. La ricerca appena pubblicata sull' European Heart Journal è stata realizzata dall'IRCCS Policlinico San Donato di Milano.