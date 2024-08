Simone Biles memorabile al volteggio | in cielo con il suo salto settimo oro alle Olimpiadi Latynina si avvicina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)ha conquistato la sua terza medaglia d’orodi Parigi 2024, ribadendo per l’ennesima volta di essere l’autentica padrona della Polvere di Magnesio. La fuoriclasse statunitense ha letteralmente dominato la finale di specialità al, imponendosi con la roboante media di 15.300: 15.700 sullo Yurchenko doppio carpio che porta il suo nome (II, 6.4 la nota di partenza e 9.4 per l’esecuzione con un decimo di penalità per un’uscità dalla linee di riferimento) e 14.900 sul Cheng (5.6 il D Score, 9.3 di pannello E).